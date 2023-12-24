فرج عامر: موهبة كروية مصرية في طريقه لبرشلونة بانتقالات يناير

فجر فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاجأة بشان احتراف لاعب مصري في برشلونة خلال انتقالات يناير.

وكتب فرج عامر: لاعب كرة قدم من أصل مصري ويعتبر موهبة كرويةً صاعدة في طريقة لبرشلونة في انتقالات يناير.

وجاء النادي الأهلي في المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة

تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.