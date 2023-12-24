أفضل ألعاب بلايستيشن 5 في 2023 .. تعرف عليها

شهد عام 2023 إطلاق العديد من الألعاب الرائعة لجهاز بلايستيشن 5، والتي حازت على استحسان النقاد واللاعبين على حدٍ سواء. وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على أفضل 5 ألعاب بلايستيشن 5 في عام 2023، حسب تقييمات النقاد.

المركز الأول: تراث هوغوورتس

تقييم النقاد: 93/100

نوع اللعبة: أكشن تقمص أدوار

تدور أحداث لعبة تراث هوغوورتس في عالم السحر الشهير من سلسلة هاري بوتر، حيث يأخذ اللاعب دور طالب جديد في مدرسة هوغوورتس للسحر والشعوذة. تتميز اللعبة بعالم مفتوح مليء بالمغامرات، ونظام قتال ممتع، وشخصيات مألوفة من عالم هاري بوتر.

أفضل ألعاب بلايستيشن 5 في 2023

المركز الثاني: ريزدنت إيفل 4

تقييم النقاد: 92/100

نوع اللعبة: رعب البقاء على قيد الحياة

تعد ريزدنت إيفل 4 واحدة من أشهر ألعاب الرعب في التاريخ، وقد تم إعادة تطويرها بالكامل لجهاز بلايستيشن 5. تتميز اللعبة برسوميات مذهلة، ونظام لعب ممتع، وقصة مشوقة.

أفضل ألعاب بلايستيشن 5 في 2023

المركز الثالث: سبايدر مان 2

تقييم النقاد: 91/100

نوع اللعبة: أكشن مغامرة

تعود لعبة سبايدر مان 2 بقصة جديدة مليئة بالتحديات، حيث يتعاون بيتر باركر ومايلز موراليس لمواجهة تهديد جديد يتمثل في Venom. تتميز اللعبة برسوميات رائعة، ونظام قتال ممتع، وقصة مشوقة.

أفضل ألعاب بلايستيشن 5 في 2023

المركز الرابع: فاينل فانتسي 16

تقييم النقاد: 90/100

نوع اللعبة: تقمص أدوار

تعود سلسلة فاينل فانتسي بجزء جديد مليء بالمغامرات، حيث يأخذ اللاعب دور بطل جديد يسعى لإنقاذ العالم من تهديد جديد. تتميز اللعبة برسوميات مذهلة، ونظام لعب ممتع، وقصة مشوقة.

أفضل ألعاب بلايستيشن 5 في 2023

المركز الخامس: ديد آيلاند 2

تقييم النقاد: 89/100

نوع اللعبة: أكشن البقاء على قيد الحياة

تعود لعبة ديد آيلاند بجزء جديد بعد 20 عامًا من أحداث الجزء الأول، حيث يأخذ اللاعب دور مجموعة من الناجين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في عالم مليء بالموتى الأحياء. تتميز اللعبة برسوميات مذهلة، ونظام لعب ممتع، وقصة مشوقة.

أفضل ألعاب بلايستيشن 5 في 2023

بالإضافة إلى هذه الألعاب الخمس، هناك العديد من الألعاب الأخرى التي حظيت بتقييمات إيجابية في عام 2023، مثل:

• ستريت فايتر 6

• دبليو دبليو إي تو كي 23

• ماينكرافت ليجيندز

• ستار وورز جيدي: سرفايفر

• أساسينز كريد: ميراج

• هورايزن كول أف ذا ماوتن

• ديد سبيس

• أوكتوباث ترافيلر 2

وبذلك، نكون قد قدمنا لكم تقريرًا عن أفضل ألعاب بلايستيشن 5 في عام 2023. فما هي ألعابكم المفضلة من هذه القائمة؟