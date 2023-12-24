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اقتصاد

عاصم الجزار يتابع أعمال شركة التعمير لخدمات الصيانة بمشروعات الإسكان الاجتماعي ودار مصر

صدى البلد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة أعمال الصيانة التى تتولاها شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، سواء فى مواقع المشروعات بالمدن الجديدة والعمران القائم، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وشركة التعمير لخدمات الصيانة.

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ودعا الدكتور عاصم الجزار، مسئولى الشركة إلى وضع رؤية طموحة لتطوير أداء الشركة كما وكيفا، وتوسيع نطاقات عملها، وفتح آفاق جديدة للشركة، وعدم الاقتصار على تنفيذ أعمال صيانة مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، بل التوسع لتنفيذ أعمال الصيانة لمشروعات الإسكان الفاخر، والمناطق الذكية، وكذا تنفيذ أعمال الصيانة للمشروعات غير السكنية.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمواقع مشروعات الإسكان الاجتماعى، والمتوسط، من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية لتلك المشروعات، وخاصة الفراغات العامة والمسطحات الخضراء، والمسافات البينية بين العمارات، وواجهات العمارات.

وخلال اللقاء، قدم مسئولو شركة التعمير لخدمات الصيانة، عرضاً حول أعمال الصيانة فى مواقع مشروعات الإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، وكذا أعمال إدارة إحدى الحدائق بالمدن الجديدة، كما استعرضوا خطة الشركة لتطوير الأداء، وزيادة معدلات دخل الشركة.

عاصم الجزار الأسكان خدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي دار مصر المدن الجديدة

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