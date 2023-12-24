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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعاون تدريبي لطلاب سوهاج بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالمجان

صدى البلد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بأنه بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة حصل المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة علي عدد من المنح التدريبية المجانية للطلاب بالجامعة الأمريكية، وذلك بهدف صقل مهاراتهم وتأهيلبهم وإعدادهم لسوق العمل واحتياجاته بعد التخرج.

وقال "النعماني"، إن الجامعة تسعى جاهدة لتسخير كل إمكانياتها المادية والبشرية لتحقيق أهداف مركز التطوير المهني بالجامعة، نظراً لمساهمته الإيجابية ودوره الفعال في بناء شراكات.

وتم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف زيادة قدرة الخريجين التنافسية وصقل مهاراتهم.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذه التدريبات ستكون مجانية لطلاب الجامعة دون أن يتحمل الطالب اي تكلفة مادية.

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جامعة سوهاج

وسيتم تقديم 12 دورة تدريبية على مدار العام في مجالات مختلفة كالموارد البشرية وخدمة العملاء و وإدارة الجودة وسلاسل التوريد، وكل ما يلزم الطلاب للتأهل لسوق العمل.

وأوضح الدكتور سيد جبريل مدير المركز، أنه سيتم التسجيل للدورات عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرة، وسيتاح التسجيل من خلال الصفحة الرسمية للمركز على الفيسبوك، ويشترط لمن يود الالتحاق بهذه الدورات أن يكون طالبًا بإحدى كليات الجامعة.

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