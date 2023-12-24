بسبب أزمة فتوح وصبحي.. مدرب المنتخب يتواصل مع إدارة الزمالك

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للاستفسار عن أزمة فتوح ومحمد صبحي.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه علي “فيسبوك”: "الجهاز الفني للمنتخب الوطني يتواصل مع إدارة الزمالك بسبب أزمة فتوح وصبحي وضمهما لقائمة الفراعنة في أمم أفريقيا".

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عودةبعثة الأبيض إلى القاهرة قادمة من أنجولا، بعد خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.





يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، التي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.