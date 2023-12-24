2053 دولارا للأونصة.. ماذا حدث لأسعار الذهب في العالم؟

ارتفعت أسعار الذهب في العالم تحت تأثير الأزمات العالمية والمخاطر السياسية ، وفق ما ذكر موقع لايف مينت.



وصلت أسعار الذهب إلى 2053 دولارا أمريكيا للأونصة في ارتفاع تاريخي جديد للمعدن الأصفر في الأسبوع الأخير للتداول في عام 2023.

وقال مراقبون إن الأسعار شهدت قفزات كبيرة للذهب مع اقترابه لمستوى 2072 دولارا للأونصة لفترة وجيزة قبل أن يتراجع عند 2053 دولارا للأونصة.



كان السبب وراء هذا الدعم هو البيانات الواردة من الولايات المتحدة التي تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية ورهانات على خفض أسعار الفائدة المبكر من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).

وأضاف مراقبون بأن ارتفاع أسعار الذهب يأتي بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية.

فكلما تراجع الدولار زاد سعر الذهب أمامه.