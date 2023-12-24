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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب أعياد الميلاد.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة بعد تعديلها.. شاهد

امتحانات
امتحانات

قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بتعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول “نصف العام”، لمراعاة أعياد الميلاد المجيد لعام 2024 بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول " نصف العام" للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بِشأن مراعاة أعياد الاخوة  الاقباط " شركاء الوطن ".

تبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 وفقًا للمواعيد التالية ( المعدلة) : -
أولا المرحلة الابتدائية
الصف الرابع والخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي السبت 13 يناير ٢٠٢٤ .

الصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت ١٣ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ .
ثانياً: المرحلة الإعدادية: 
الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الاربعاء 10 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير ٢٠٢٤ .
الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الثلاثاء ٩ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ . 
امتحانات الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء ١٧ يناير وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ . 
ثالثًا/مرحلة التعليم الثانوي 
الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الخميس 11 يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤. 
الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من السبت  13 يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ . 
وأوضحت مديرية تعليم الجيزة، بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع تبدأ من يوم ٢ ، ٣ ، ٤ يناير ٢٠٢٤.

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