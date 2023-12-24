عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة مدينة السادات تتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول| صور

رئيس جامعة مدينة
رئيس جامعة مدينة السادات

تفقدت الدكتورة شادن معاويه،رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الأحد، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التجارة،رافقها خلالها الدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر إبراهيم داوود، قائم بعمل عميد كلية التجارة،والدكتور عبد الحميد شاهين، العميد الأسبق،ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.


وأشادت الدكتوره شادن معاويه، خلال جولتها، بالجهود المبذولة والتجهيزات فى كليتى التجارة، وإنتظام وحضور رؤساء اللجان والملاحظين داخل اللجان، مشيرة إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع الإمتحانات وذلك لسرعة إعلان النتائج وفقا المواعيد المقررة لها.


وإطمأنت رئيس جامعة مدينة السادات، خلال جولتها، على اللجان وحسن سير الإمتحانات وإلتزام الطلاب بالقواعد المقررة ، كما أجرت حوارات ودية مع الطلاب لإستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

txt

للعام الخامس .. انطلاق مسابقة فني مبتكر لطلاب التعليم الفني

txt

هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم بجامعة بنها بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات


كما أكدت على حرصها متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات.


وأكد الدكتور شريف محمد على،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة الدائم على توفير مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان الإمتحانية، كما أنها تسعى جاهدةً لتوفير كل سُبل الراحة لأبنائنا الطلاب حفاظًا على أدائهم للعملية الامتحانية، وأن الجامعة لا تدخر جهدًا في إتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادت اللازمة، للحفاظ على إنضباط الإمتحانات ونجاحها، وتوفير المناخ المناسب للطلاب من أجل أداء إمتحاناتهم وسط أجواء وظروف تهيئ لهم فرص التفوق والنجاح.

4c9ce734-c78b-4f87-b5d3-77ca4e116ced
4c9ce734-c78b-4f87-b5d3-77ca4e116ced
4ff7da02-5539-48e9-bafb-ccc872f77474
4ff7da02-5539-48e9-bafb-ccc872f77474
9d0f5a43-6f5d-4d78-ac91-2678e57c907e
9d0f5a43-6f5d-4d78-ac91-2678e57c907e
59c254bc-5b92-4ebb-baef-82eb3ae57dd8
59c254bc-5b92-4ebb-baef-82eb3ae57dd8
d047db00-da1a-45e8-af70-075a559cf43d
d047db00-da1a-45e8-af70-075a559cf43d
d6922a18-4386-49a3-97d5-40338a330306
d6922a18-4386-49a3-97d5-40338a330306

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يشن غارة جوية على محيط بلدتين في جنوب لبنان

كارثة قد تنتشر بين البشر قريبا| "زومبي الغزلان" عدوى ترعب العلماء بعد جنون البقر.. “القصة كاملة”

تهويل أم خطر قادم| تطورات متحور كورونا الجديد.. والصحة ترد

طقس الـ 24 ساعة القادمة.. الأرصاد تعلن خبرًا سارًا للمواطنين |ماذا سيحدث؟

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 103 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة

فيتوريا يفجر مفاجأة عن خططه مع منتخب مصر وضم لاعبين جدد قبل كأس العالم 2026 «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

3 أندية سعودية تطلبه.. ماذا فعل إمام عاشور وهل يرحل عن الأهلي؟

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان كارمن سليمان وتثير الجدل بالفيسبوك|شاهد

فيديو

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

"يجب اعتقال نتنياهو".. عضو بـ"جنوب أفريقيا" يوجه رسالة لمحكمة دولية| فيديو

ملايين في الهوا.. ما هو تطبيق «أوميجا برو» وكيف خدع أصحابه المصريين؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ