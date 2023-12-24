رئيس جامعة مدينة السادات تتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول| صور

تفقدت الدكتورة شادن معاويه،رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الأحد، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التجارة،رافقها خلالها الدكتور شريف محمد على، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر إبراهيم داوود، قائم بعمل عميد كلية التجارة،والدكتور عبد الحميد شاهين، العميد الأسبق،ووكلاء الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.



وأشادت الدكتوره شادن معاويه، خلال جولتها، بالجهود المبذولة والتجهيزات فى كليتى التجارة، وإنتظام وحضور رؤساء اللجان والملاحظين داخل اللجان، مشيرة إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع الإمتحانات وذلك لسرعة إعلان النتائج وفقا المواعيد المقررة لها.



وإطمأنت رئيس جامعة مدينة السادات، خلال جولتها، على اللجان وحسن سير الإمتحانات وإلتزام الطلاب بالقواعد المقررة ، كما أجرت حوارات ودية مع الطلاب لإستطلاع آرائهم حول الامتحانات.



كما أكدت على حرصها متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات.



وأكد الدكتور شريف محمد على،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة الدائم على توفير مناخ ملائم للطلاب داخل اللجان الإمتحانية، كما أنها تسعى جاهدةً لتوفير كل سُبل الراحة لأبنائنا الطلاب حفاظًا على أدائهم للعملية الامتحانية، وأن الجامعة لا تدخر جهدًا في إتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادت اللازمة، للحفاظ على إنضباط الإمتحانات ونجاحها، وتوفير المناخ المناسب للطلاب من أجل أداء إمتحاناتهم وسط أجواء وظروف تهيئ لهم فرص التفوق والنجاح.

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