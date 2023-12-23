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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم بجامعة بنها بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات

صدى البلد

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن مشاركة معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنظيم فعاليات "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم" تحت شعار “الوطن محتاج لجميع الهمم” في فبراير 2024 بجامعة بنها.

والذي يأتي من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي كذلك السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

ووجه الجيزاوي الدعوة لجميع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية للمشاركة بأفكارهم في الهاكاثون.


ومن جانبها أشارت الدكتورة هبه صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أن المعهد سيشارك في ورش العمل التي ستعقد لتحضير أعمال الهاكاثون للطلبة المشاركين، كذلك يشارك في تحكيم المشاريع المقدمة من الطلاب، والمساعدة في تسويق مشاريعهم وابتكاراتهم.

وقد أشار الدكتور تامر سمير إلى أن الفائزين في الهاكاثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالي 90 ألف جنيه مصري مقدمة من جامعة بنها؛ في 6 مسارات، يحصل الأول على جائزة قيمتها 7000 جنية، والمركز الثاني 5000 جنية، والمركز الثالث 3000 جنية.

كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم، موضحا أن هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم يهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: الصحة، التعليم، التوظيف، الرياضة، الترفيه، الإتاحة.

واوضح الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي المعلومات أنه قد تم فتح باب التسجيل بداية من يوم السبت الموافق 16 اكتوبر 2023، وينتهي التسجيل في 31 ديسمبر 2023، كما سيتم الإعلان عن الجلسات التعريفية وغيرها من المعلومات من خلال موقع الهاكاثون وموقع جامعة بنها https://hackathons.bu.edu.eg

وقد أضاف ان جامعة بنها للمرة الثالثة تطلق مسابقة الهاكاثون وذلك استمرار لدعم وتحفيز الطلاب المبتكرين من جميع الجامعات والمعاهد المصرية للمشاركة بالمسابقة وتقديم أفكار جديدة ومبتكره، ففي مارس 2022 أقيم هاكاثون المدن الذكية: تأهل للمرحلة النهائية بالهاكاثون عدد 40 فريق من 25 جامعة، وفي فبراير 2023 اقيم هاكاثون الحكومة الذكية: تأهل للمرحلة النهائية بالهاكاثون عدد 35 فريقًا يمثلون 25 جامعة.

وتطلق الجامعة هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم، والذي يمكن المشاركة به من خلال الرابط التالي: https://hackathon.bu.edu.eg/register

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