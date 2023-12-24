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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليم الغربية: 2280 طالب يشاركون في الاختبار الدولي لقياس القدرات الأكاديمية بالرياضيات

تعليم الغربية
تعليم الغربية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالغربية في الاختبار الدولي لقياس القدرات الأكاديمية في الرياضيات TOFAS بعدد 2280 طالب بجميع المراحل الدراسية، بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي، ويشرف على تنفيذ المسابقة التوجيه العام للرياضيات بالمديرية، وبمعاونة الموجهين بالإدارات التعليمية العشر، و المنسقين بالمدارس. 

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جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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يذكر أن الغربية تعتبر من أكثر المحافظات عدداً في المشاركة في هذا الاختبار، الذي يعتبر اختبار دولي لقياس القدرة الأكاديمية، لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية في بلدان متعددة.

ويركز الاختبار على مادة الرياضيات، ويتم عقد الاختبار من خلال الكمبيوتر أو الهاتف المحمول ويحتاج لتوافر الإنترنت، ومدة الاختبار للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الأول الثانوي 40 دقيقة، ويعقد الاختبار تحت إشراف ومسئولية التوجيه العام للرياضيات بالمديرية، ومتابعة وتنسيق توجيه الرياضات بالإدارات التعليمية.

ويتم تسجيل المسابقة وتوثيقها، مع الحرص على عدم استخدام الطالب للآلات الحاسبة أو مثيلتها على الموبايلات، ويتم ترتيب الطلاب الفائزين في الاختبار على مستوى مصر وبلدان العالم، وهذا الاختبار مقدم من المؤسسة اليابانية Sprix ويأتي ضمن مشاريع التعاون مع اليابان في مجال التعليم قبل الجامعي.

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جدير بالذكر أن الغربية حصلت على 326 شهادة تقدير لحصول طلاب الغربية على نسبة أكثر من 80% في الاختبار الدولي للرياضيات.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير إلى مجدي علام، موجه عام الرياضيات، ولجميع الموجهين بالإدارات والمنسقين بالمدارس، على الجهد المبذول في المسابقة من حيث التنظيم والتنسيق والتعاون، ولجميع الطلاب المشاركين في الاختبار الدولي.

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