أسعار طرازات بيستون 2023 بالزيادات الجديدة

أسعار السيارات الجديدة ترتفع بوتيرة سريعة، ومازالت تشهد ارتفاعات مستمرة لم تتوقف ، وذلك يعود الي المشاكل التي وأجة قطاع صناعة السيارات عالميا، مما اثر علي توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، واذا تم توافرها يتم بيعها بأسعار إضافية أوفر برايس ومن ضمن السيارات التي زادت أسعارها خلال هذه الفترة بيستون موديل 2023 .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار طرازات بيستون المتاحة بالسوق المصري موديل 2023 بعد الزيادة :

1- بيستون B70 موديل 2024 :

تحتوي سيارة بيستون B70 موديل 2024 علي محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي تيربو، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 169 حصان .

بيستون B70 موديل 2024



الفئة الأولي من سيارة بيستون B70 موديل 2024 تباع الان بسعر مليون و 145 ألف جنيه، بدلا من مليون و 115 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيستون B70 موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 210 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 180 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيستون B70 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 275 ألف جنيه، بدلا من مليون و 245 ألف جنيه .

2- بيستون T77 PRO موديل 2024 :

بيستون T77 PRO موديل 2024

تحتاج سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 الي 7.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 45 لتر ، وتعطي قوة 169 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 258 نيوتن/متر.

بيستون T77 PRO موديل 2024



الفئة الأولي من سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 تباع بسعر مليون و 115 ألف جنيه، بدلا من مليون و 85 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 205 ألف جنيه، بدلا من مليون و 175 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيستون T77 PRO موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 285 ألف جنيه، بدلا من مليون و 255 ألف جنيه .

3- بيستون T55 موديل 2024 :

عزم دوران بيستون T55 موديل 2024 يصل الي 258 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 169 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

بيستون T55 موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة بيستون T55 موديل 2024 تباع بسعر مليون و 105 ألف جنيه، بدلا من مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيستون T55 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 165 ألف جينه، بدلا من مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيستون T55 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 245 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 215 ألف جنيه .