عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام للمتهم بإنهاء حياة شخص بالرصاص فى شبرا الخيمة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة برئاسة المستشار رضا أحمد عيد رئيس المحكمة بالإعدام شنقا لصنايعي رخام لاتهامه بإنهاء حياة شخص باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" وسلاح أبيض "مطواة" وإصابته بعيار ناري بالرأس، بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه جراء ما اقترفه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15515 لسنة 2023 جنح قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1592 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عمر ي م"، 42 سنة صنايعي رخام، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لأنه في يوم 27 فبراير 2023، قتل المجني عليه أحمد زكي أحمد مصطفي، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد العدة لذلك الغرض، سلاحا ناريا وسلاحا أبيضا " فرد خرطوش – مطواة"، وما أن ظفر بالمجني عليه حتي أشهر السلاح الناري المار بيانه والذي كان بحوزته مطلقا عيارا ناريا صوب المجني عليه، فاستقرت إحداها برأسه محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياة المجني عليه على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، كما أحرز ذخائر "طلقة" مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الوصف السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها، أحرز بدون ترخيص سلاحا أبيضا "مطواة".

شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة القليوبية محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعليق صادم من فيتوريا على اعتزال طارق حامد اللعب الدولي

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أوهمهم بأداء العُمرة.. حبس صاحب مكتب سفريات بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية

جامعة بنها تنظم هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم في فبراير القادم

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد سير امتحانات النقل

الكشف على 1343 حالة مرضية فى قافلة طبية بكفر شكر

قطع المياه عن عدد من مناطق مدينة طوخ بالقليوبية.. لهذا السبب

جامعة بنها الأهلية صرح تعليمي نموذجي لجامعات الجيل الرابع الذكية

بسبب معاكسة فتاة .. قرار رسمي في جريمة الخانكة

لسه عريس .. مقتٕ.ل شاب بالرصاص بسبب معاكسة فتاة بالقليوبية .. صور

ترشيحاتنا

منطقة تطالب بها روسيا وكندا.. أمريكا توسع مساحة أراضيها |تفاصيل

أسعار العملات العربية: استقرار الريال وتباين الدينار الكويتي اليوم الأحد

5256 شقة.. تفاصيل وحدات الإسكان بـ سكن لكل المصريين

لإحباط هجمات مخطط لها.. ألمانيا والنمسا تشددان قبضتهما الأمنية عشية عيد الميلاد

صحة غزة: المنظومة الطبية في الجنوب تنهار.. والشمال بلا خدمات إطلاقا

«زيلينسكي» قد يرحل قريبًا| الخطايا الخمس للرئيس الأوكراني.. والسخط الشعبي يتزايد ضده


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

فيديو

1000 جنيه.. الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار21 مفاجأة

سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

فيتوريا يفجر مفاجأة عن خططه مع منتخب مصر وضم لاعبين جدد قبل كأس العالم 2026 «فيديوجراف»

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ