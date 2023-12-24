أغنية «كم بيبى كم» لـ محمد رمضان تتخطى حاجز 750 مليون مشاهدة

نشر موقع الفيديوهات “يوتيوب” إحصائيته السنوية للأغاني الأعلى مشاهدة خلال عام 2023، وكان من بينها أغنية “كم بيبي كم” التي وصلت مشاهداتها إلى 270 مليون مشاهدة.
وكان نجاح الأغنية دافعا لعدد كبير من اليوتيوبر والجمهور لعمل فيديوهات قصيرة عليها، ووصلت مشاهداتها إلى نصف مليار مشاهدة لتعتبر بذلك من أكثر الأغاني انتشارا خلال هذا العام.
يذكر أن الأغنية قدمها محمد رمضان ضمن أحداث فيلم «هارلي» الذى تم طرحه في موسم عيد الفطر الماضى، وحقق رمضان نجاحا كبيرا بأغانيه مع روتانا خلال الفترة الأخيرة.
وتقول كلمات أغنية "كم بيبى كم"
قفلت اللعبة معايا الشفرة
أنا ماعاشرش الناس الصفرة
الأعلى أجرًا في القارة
باسبوري مافضلش فيه صفحة
أنا عايز البيضة
Come Baby Come
لا عايز السمرة
Come Baby Come
آكل الوزة
Come Baby Come
ولا آكل البطة
Come Baby Come
ساعة بتتقل
Come Baby Come
وساعة كده شابطة
Come Baby Come
وانا بحاول بس مش فاكر اسمها أصلا
Come Baby Come
تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي
من بدري عليكي قاطع مابحبكيش لما تكدبي
تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي
عايزك معاهم تبقي برو بس معايا تبقي ليدي