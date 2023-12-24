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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية «كم بيبى كم» لـ محمد رمضان تتخطى حاجز 750 مليون مشاهدة

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر موقع الفيديوهات “يوتيوب” إحصائيته السنوية للأغاني الأعلى مشاهدة خلال عام 2023، وكان من بينها أغنية “كم بيبي كم” التي وصلت مشاهداتها إلى 270 مليون مشاهدة.

وكان نجاح الأغنية دافعا لعدد كبير من اليوتيوبر والجمهور لعمل فيديوهات قصيرة عليها، ووصلت مشاهداتها إلى نصف مليار مشاهدة لتعتبر بذلك من أكثر الأغاني انتشارا خلال هذا العام.

 

يذكر أن الأغنية قدمها محمد رمضان ضمن أحداث فيلم «هارلي» الذى تم طرحه في موسم عيد الفطر الماضى، وحقق رمضان نجاحا كبيرا بأغانيه مع روتانا خلال الفترة الأخيرة.

وتقول كلمات أغنية "كم بيبى كم" 

قفلت اللعبة معايا الشفرة 

أنا ماعاشرش الناس الصفرة 

الأعلى أجرًا في القارة 

باسبوري مافضلش فيه صفحة

أنا عايز البيضة 

Come Baby Come

لا عايز السمرة

Come Baby Come 

آكل الوزة 

‏Come Baby Come

ولا آكل البطة 

Come Baby Come

ساعة بتتقل 

‏Come Baby Come

وساعة كده شابطة

Come Baby Come

وانا بحاول بس مش فاكر اسمها أصلا 

Come Baby Come

تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي 

من بدري عليكي قاطع مابحبكيش لما تكدبي

تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي 

عايزك معاهم تبقي برو بس معايا تبقي ليدي

محمد رمضان كم بيبى كم أغنية كم بيبى كم

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