أغنية «كم بيبى كم» لـ محمد رمضان تتخطى حاجز 750 مليون مشاهدة

نشر موقع الفيديوهات “يوتيوب” إحصائيته السنوية للأغاني الأعلى مشاهدة خلال عام 2023، وكان من بينها أغنية “كم بيبي كم” التي وصلت مشاهداتها إلى 270 مليون مشاهدة.

وكان نجاح الأغنية دافعا لعدد كبير من اليوتيوبر والجمهور لعمل فيديوهات قصيرة عليها، ووصلت مشاهداتها إلى نصف مليار مشاهدة لتعتبر بذلك من أكثر الأغاني انتشارا خلال هذا العام.

يذكر أن الأغنية قدمها محمد رمضان ضمن أحداث فيلم «هارلي» الذى تم طرحه في موسم عيد الفطر الماضى، وحقق رمضان نجاحا كبيرا بأغانيه مع روتانا خلال الفترة الأخيرة.

وتقول كلمات أغنية "كم بيبى كم"

قفلت اللعبة معايا الشفرة

أنا ماعاشرش الناس الصفرة

الأعلى أجرًا في القارة

باسبوري مافضلش فيه صفحة

أنا عايز البيضة

Come Baby Come

لا عايز السمرة

Come Baby Come

آكل الوزة

‏Come Baby Come

ولا آكل البطة

Come Baby Come

ساعة بتتقل

‏Come Baby Come

وساعة كده شابطة

Come Baby Come

وانا بحاول بس مش فاكر اسمها أصلا

Come Baby Come

تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي

من بدري عليكي قاطع مابحبكيش لما تكدبي

تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي

عايزك معاهم تبقي برو بس معايا تبقي ليدي