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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة | نجم الزمالك لم أتقاض راتبي من النادي منذ 5 أشهر

الزمالك
الزمالك

كشف إبراهيم صلاح مدرب نادي الزمالك السابق لفريق 2003، كواليس رحيله عن القلعة البيضاء رغم تقديمه نتائج جيدة خلال الفترة الاخيرة.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات تلفزيونية : "لم أتقاض راتبي في نادي الزمالك منذ 5 أشهر، وللأسف كانت المكافأة هي رحيلي عن الفريق وأنا متصدر الدوري".

وأضاف: "للأسف كنت أنتظر التقدير من جانب الزمالك ولكن كانت المكافأة إني بعد تصدر الدوري مع فريق 2003، إني اتولي تدريب 2008 من أجل الابتعاد عن كأس الرابطة".

وأتم: "للأسف كنت أنتظر الاستمرار مع فريق 2003 ولكن كان القرار برحيلي".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر في وقت سابق تعيين محمد حلمي نجم القلعة البيضاء السابق في منصب رئيس قطاع الناشئين بدلا من إسماعيل يوسف.

وبعد فوز حسين لبيب بـ رئاسة نادي الزمالك تقدم إسماعيل يوسف باستقالته من منصبه وتم قبول الاستقالة وتعيين محمد حلمي.

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