عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يفتتح دورة تدريبية لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ؛ لافتتاح برنامج الدورة التدريبية "بيئة مؤسسية آمنة" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمعهد الأمنى للتنمية البشرية بوزارة الداخلية، وذلك لتنمية وبناء قدرات العاملين الرقمية بالجهاز الإداري بالدولة.

تعاون تدريبي لطلاب سوهاج بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالمجان

إصابة سائق وابنته في تصادم ملاكي ونقل محملة بالبنزين في سوهاج

محافظة سوهاج

وأوضح نائب محافظ سوهاج أن المستهدف من البرنامج تدريب 200 موظف من العاملين بالمحافظة والمديريات التابعة، مقسمين على 4 مجموعات، منها مجموعتين خلال شهر ديسمبر الحالي ومجموعتين خلال شهر يناير 2024، بواقع 50 متدربا بالمجموعة الواحدة.

وأكد على أهمية الاستفادة من البرنامج التدريبي، لمزيد من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التحول الرقمي بالمحافظة.

IMG-20231224-WA0017
IMG-20231224-WA0017
IMG-20231224-WA0018
IMG-20231224-WA0018
IMG-20231224-WA0014
IMG-20231224-WA0014
IMG-20231224-WA0016
IMG-20231224-WA0016
IMG-20231224-WA0015
IMG-20231224-WA0015
سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج الدورة التدريبية وزارة الإتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعليق صادم من فيتوريا على اعتزال طارق حامد اللعب الدولي

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

تعاون تدريبي لطلاب سوهاج بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالمجان

إصابة سائق وابنته في تصادم ملاكي ونقل محملة بالبنزين في سوهاج

إصابة 5 أشخاص في تصادم ملاكي وتروسيكل وتوكتوك بسوهاج

إصابة عامل في حريق عيادة طبية بسوهاج

استولى على 6.485 مليون جنيه.. حبس مستريح الهواتف الذكية في سوهاج

استولى على 6.485 مليون جنيه.. سقوط مستريح الهواتف الذكية في سوهاج

عامل ينهى حياته في منزله بسوهاج.. والزوجة تبلغ بالواقعة

17عملية زراعة قوقعة للأطفال بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج خلال 48 ساعة

ترشيحاتنا

منطقة تطالب بها روسيا وكندا.. أمريكا توسع مساحة أراضيها |تفاصيل

أسعار العملات العربية.. استقرار الريال وتباين الدينار الكويتي اليوم الأحد

5256 شقة.. تفاصيل وحدات الإسكان بـ سكن لكل المصريين

لإحباط هجمات مخطط لها.. ألمانيا والنمسا تشددان قبضتهما الأمنية عشية عيد الميلاد

صحة غزة: المنظومة الطبية في الجنوب تنهار.. والشمال بلا خدمات إطلاقا

«زيلينسكي» قد يرحل قريبًا| الخطايا الخمس للرئيس الأوكراني.. والسخط الشعبي يتزايد ضده


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة عروض الاحتراف لـ محمد الشناوي.. هل يرحل الإخطبوط عن عرين الاهلي؟

وفاة مدير نادى شهير بعد فوز فريقه.. والسبب حالة طبية غريبة

أميرة الذهب تشعل السوشيال ميديا.. فما قصتها؟

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

فيديو

1000 جنيه.. الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار21 مفاجأة

سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

فيتوريا يفجر مفاجأة عن خططه مع منتخب مصر وضم لاعبين جدد قبل كأس العالم 2026 «فيديوجراف»

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ