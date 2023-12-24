نائب محافظ سوهاج يفتتح دورة تدريبية لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ؛ لافتتاح برنامج الدورة التدريبية "بيئة مؤسسية آمنة" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمعهد الأمنى للتنمية البشرية بوزارة الداخلية، وذلك لتنمية وبناء قدرات العاملين الرقمية بالجهاز الإداري بالدولة.

محافظة سوهاج

وأوضح نائب محافظ سوهاج أن المستهدف من البرنامج تدريب 200 موظف من العاملين بالمحافظة والمديريات التابعة، مقسمين على 4 مجموعات، منها مجموعتين خلال شهر ديسمبر الحالي ومجموعتين خلال شهر يناير 2024، بواقع 50 متدربا بالمجموعة الواحدة.

وأكد على أهمية الاستفادة من البرنامج التدريبي، لمزيد من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التحول الرقمي بالمحافظة.