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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

7 سنوات سجنا فى هذه الحالة..تحذير لجميع الطلاب بعد إعلان جداول الامتحانات

تسريب الامتحانات
تسريب الامتحانات

لا صوت يعلو فوق صوت امتحانات نصف العام 2024، حيث تزداد الأسئلة والتحذيرات حول عقوبات الغش وتسريب الامتحانات ومصير الطالب الغشاش خصوصا بعد أعتماد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات نصف العام القاهرة لجميع الصفوف الدراسية.

قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإجراء امتحانات نصف العام 2024 خلال الفترة من 2 يناير الي  24 يناير 2024 ومن المقرر أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء ٢ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤.

عقوبات تسريب الامتحانات

ويقدم موقع صدى البلد كل المعلومات القانونية الخاصة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامحانات وفقا للقانون رقم 205 لعام 2020 والخاص بكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".


ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

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