جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لجميع الصفوف الدراسية ، حيث تقرر أن تجرى امتحانات نصف العام 2024 القاهرة خلال الفترة من ٢ يناير إلي ٢٤ يناير ٢٠٢٤

ومن المقرر أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء ٢ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ .



ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلاب النقل الإعدادي وما يعادله ( المهنية ، الرياضية ، الصم ، المكفوفين) من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ .

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من الاربعاء ١٧ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلاب النقل للتعليم الثانوي من الأحد ١٤ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة ، لطلاب النقل للتعليم الفنى من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأحد ٢٤ يناير ٢٠٢٤

وفي إطار الاعلان عن جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لجميع الصفوف الدراسية ، أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه سيتم امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق ( ٢ ، ٣ يناير ) ، كما سيتم إمتحان المواد خارج المجموع وفق ظروف كل إدارة تعليمية .

إجراءات منع الغش

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات امتحانات نصف العام 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فيما يتعلق بآلية انعقاد امتحانات نصف العام 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 ، توجيهات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، بسرعة إعلام الطلاب بآلية اجراءها مبكرا سواء بوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديري المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في امتحانات نصف العام 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024

وأكد الوزير على مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية خلال امتحانات نصف العام 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 وآلية عقدها ، ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الإمتحانات ومواجهة أي أعمال غش.

جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة

جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة

جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة

جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة