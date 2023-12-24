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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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%15 سنوية| تطبيق زيادة الإيجار القديم مارس المقبل.. 6 حالات مستفيدة وفرصة للمتضررين

زيادة الإيجار القديم
زيادة الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم.. يتساءل العديد من المواطنين عن موعد زيادة الإيجار القديم، والحالات التي يتم فيها تطبيق زيادة الإيجار القديم، المقرر لها العام المقبل 2024.

ووفقًا لما ورد في قانون إخلاء الوحدات السكنية الصادر في عام 2022، يتم تطبيق الزيادة بنسبة 15%، على بعض الوحدات بالقانون وليست كلها، والذي يبحث معه الملاك والمستأجرون عن الوحدات المحدد لها تلك الزيادة.

موعد زيادة الإيجار القديم

ووفقًا للقانون، يزداد الإيجار القديم للوحدات الخاضعة لأحكام القانون في شهر مارس من كل عام، زيادة نسبية تقدر بنحو 15% كما أشار القانون، وتكون تلك الزيادة سنوية ولمدة 5 سنوات.

وتم تطبيق زيادة الإيجار القديم للوحدات الخاضعة لأحكام القانون مرة واحدة، ومتبقي 4 مرات، وذلك بخلاف الزيادة التي حدثت عند تطبيق القانون والتي قدرت بـ 5 أمثال القيمة السارية حيتها.

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