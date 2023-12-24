عميد تكنولوجيا التعليم بحلوان:الأنشطة الطلابية تساهم في نجاح الخريج في سوق العمل

أُقيمت مسابقة المعرض الفني لعشيرة الجوالة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان وقام الطلاب بعرض مواهبهم الفنية وقدراتهم الإبداعية والإبتكارية وعرض قطع فنية ذات قيمة جمالية ثم عرض شغل المعرض الكشفي.

قال الدكتور ابراهيم لطفي عميد الكلية أن مهرجان الجوالة يعمل علي إكساب المشاركين أهداف تربوية وفنية عديدة من خلال اكتسابهم خبرات ومهارات فنية وقيادية مختلفة واكتشاف المواهب الفنية لمختلف المجالات والأركان لرعايتها وتنميتها وصقلها وتشجيع المتميزين فنيا.

واشار لطفي أن المشاركة في النشاط جزء من النشاط الحياتي المتميز فهو يساعد الطالب علي الاندماج مع الاخرين وبالاخص بعد التخرج حيث يسهم في نجاح الخريخ في سوق العمل فممارسة النشاط اثناء الدراسة تكسبه مهارة اثناء الاحتكاك بالاخرين .

وفي نفس السياق قال وكيل الكلية لشئون الطلاب إن الانشطة الطلابية تهب الطالب تفوقاً غير عادي في الدراسة فهو يسعي دائما الي التميز ويسعي الي الالتزام وتخطيط ادارة الوقت لتقسيم العمل بين النشاط والدراسة.

عبر الطلاب عن انتمائهم لوطنهم الحبيب ولتاريخ بلدهم فقد قام الطالب سعيد محمد بعمل نموذج لمومياء فرعونية تعبرعن المصري القديم وذكرت الطالبة اسراء السيد عضو في العشيرة نبذة عن الفراعنة في ( الانشطة الرياضية للفراعنة ، الثقافة والتقاليد الرموز المستخدمه ، التمثيل في الفن والثقافة ، استخدام التكنولوجيا منذ القدم وتطويرها حتي الان ، .....الخ ) وقال الطالب محمود عبد السلام قائد العشيرة اثناء عرض توضيحي لانشتطهم أنه اصبح أصغر شخص قيادي بما اكتسبه من مهارات من التحاقة بالنشاط بوجه عام وعرضت الطالبه مهرائيل ميخائيل قائدة العشيرة خطة اعداد المعرض وكيفية تنظيمه.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية وريادة الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب ومتابعة الدكتور محمود مغاوري منسق الأنشطة الطلابية والاستاذ ياسر السيد امين الكلية والأستاذة هويدا محمد رئيس قسم رعاية الشباب والاستاذة رحاب عبد العال مسئولة النشاط.

وعلي صعيد اخر توجهت لجنه الاشراف بالشكر والتقدير لجميع الطلاب المشتركين في الجوالة وقالت ان الكلية بها نماذج متميزة جدا من الطلاب حيث قام كل طالب من طلاب العشيرة بشرح تفصيلي لما تم انجازة من اشتراكه في المعرض .

جدير بالذكر أن الطلاب المشتركين في المعرض الفني لعشيرة الجوالة أبدوا مدي حبهم للنشاط وتفاعلهم مع الأنشطة الطلابية وهم قائد العشيرة محمود عبدالسلام ،قائده العشيرة مهرائيل مخائيل وجميع الطلاب المشتركين في النشاط ، وتم ذلك تحت اشراف نائب رئيس الاتحاد إسراء سامي ، وحضر من الجامعة اعضاء هيئة تحكيم الجواله وهم الدكتور بلال عبدالعزيز مستشار لجنة الجوالة ولجنة التحكيم والسادة ، استاذ طارق اسماعيل ، محمد صلاح ، الدكتور محمود محمد ، استاذه نسرين زكريا )

والسادة المشرفين ( الاستاذ محمد سلامة ، الاستاذ محمد ابراهيم ، استاذة اسماء جابر )

المعرض الفني لعشيرة الجوالة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (2)

المعرض الفني لعشيرة الجوالة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (3)

المعرض الفني لعشيرة الجوالة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (4)

المعرض الفني لعشيرة الجوالة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (5)

المعرض الفني لعشيرة الجوالة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (6)

المعرض الفني لعشيرة الجوالة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (7)

المعرض الفني لعشيرة الجوالة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان (8)