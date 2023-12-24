اختبار طبي لنجمي الزمالك للعودة إلى التدريبات الجماعية

أعلن الإعلامي مينا ماهر، عن اختبار طبي لـ مصطفى شلبي ومحمود علاء؛ تمهيدا لعودتهما إلى التدريبات الجماعية.

وكتب ماهر، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "اختبار طبي لمصطفى شلبي ومحمود علاء يوم الخميس القادم ؛لتحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعية".

ويعانى مصطفى شلبى من شرخ في القدم، ويخضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق، ومن المقرر أن يعود مصطفى شلبى للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الزمالك خلال الأسبوع المقبل.

واتفق الزمالك على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودي أم صلال القطري فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصيني وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.