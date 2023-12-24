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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

قام اللواء  أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم الأحد بزيارة الي مقر الكنيسة الكاثوليكية بالجيزة لتهنئة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورافقه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكان فى استقباله نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف . 

قدم محافظ الجيزة التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعياً المولي ان يعيدها علي مصر وشعبها بالامن والرخاء تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية . 

أكد محافظ الجيزة خلال كلمته لتهنئة الحضور على وحدة نسيج الشعب المصرى مشيراً إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

رافق المحافظ خلال الزيارة ابراهيم الشهابى و هند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة  ومحمد نور السكرتير المساعد والعميد محمد الشافعي المستشار العسكري والدكتور سيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة والدكتور سمير ابو الخير مدير المنطقة المركزية الأزهرية بالجيزة.
وبحضور القس ميلاد ونس راعي مطرانية مار جرجس للأقباط الكاثوليك بالجيزة والقس فرنسيس وجدى وايهاب منصور وابتهال الطوخى وزكى عباس أعضاء مجلس النواب وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

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