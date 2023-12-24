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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جني ضحية سائق الهرم : مسكني جامد ولمس جسمي في شارع ضالمة

صدى البلد

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بهتك عرض الطفلة ( جني ) بالهرم الي الجنايات واستمعت النيابة الي اقوال المجني عليها 

نص أقوال الضحية 

س: ما معلوماتك حول الواقعة؟

ج:اللي  حصل إن انا كنت رايحة السوبر ماركت اشتري حاجات ولاحظت إن الشخص دا بيلف حواليا وبيشاور عليا فأنا خرجت من السوبر ماركت وكنت رايحة سوبر ماركت تاني وبعدين لقيت إن الشخص دا ماشي ورايا بالموتوسيكل بتاعه واتفاجئت ان هو مشى ايده على كتفي من فوق وقالي انتي جسمك حلو اوي، ف انا خوفت وكنت راجعة البيت، فلقيته راکن ورا سوبر ماركت  قدام شارعنا وبعدها متكلمتش ودخلت السوبر ماركت التاني وطلعت دخلت الشارع وقولت هو اكيد مش هيجي ورايا عشان هيخاف، وبعدين الشارع كان فاضي وهو دخل ورايا واتفاجئت به فانا فضلت أزعق وقولتله لو راجل اقف وانا هطلع اجيب اخواتي وانزل فهو نزل من على الموتوسيكل وقالي انا هشدك  ونزل فعلا ومسكني من هدومي ومنطقة حساسه

وفضل يشدني من المنطقة الحساسه وانا وطيت على الأرض جبت طوبة وضربته بيها وجات في كتفه وقالي انت كمان بتضربيني وقام مسكني تاني وحاول يقطعلي التيشيرت اللي كنت لابساه، فانا زقيته لورا، وبعدين في ولد كان خارج من السوبر فهو لما شافه طلع يجري.

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