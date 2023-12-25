إعلان صادم من الأونروا عن عدد موظفيها الذين راحو ضحية العدوان على غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن مقتل 142 من موظفيها في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وكالة الأونروا عبر صفحتها على منصة “إكس”، إن فرقنا تفعل المستحيل لمساعدة الأشخاص المحتاجين، ونحن نحزن على فقدان المزيد من زملاء الأونروا الذين قتلوا في غزة، ويبلغ عددهم الآن 142 شخصًا، غالبيتهم مع عائلاتهم.

وعلى جانب آخر، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، أن قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية خانقة بسبب العدوان الذي أدى إلى تشريد نحو 1.9 مليون فلسطيني وتدمير البنية التحتية والمصادر الغذائية.

وقال أبو حسنة، إن الأونروا تستضيف في مراكزها حوالي 1.4 مليون نازح، في حين يعيش نحو 400 ألف نازح آخر في ظروف مأساوية دون مأوى أو خيام في الشوارع.

وأشار إلى أن الوكالة تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين داخل وخارج مراكز الإيواء بشكل دوري، مضيفا أن المساعدات تتضمن مواد غذائية جاهزة مثل الفول والتونة واللحوم المعلبة والمياه.

وأوضح أن قطاع غزة يحتاج إلى دخول 500 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا على الأقل، مؤكدا أن الوضع الغذائي للسكان متدهور للغاية.

وأضاف: "العائلة التي تتكون من ستة أفراد تحصل على علبة فول وزجاجتي مياه كل ثلاثة أيام، ونرى الجوع ينتشر في كل شارع، والناس تبحث عن رغيف خبز".