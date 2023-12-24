طرح الأغنية الدعائية لـ فيلم "الحريفة" .. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “الحريفة” الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان “اسأل عنى”عبر قنانها بموقع الفيديوهات يوتيوب .

أغنية “اسأل عنى” غناء نور النبوى وكزبرة وكلمات والحان محمد خالد وتربو.

حقق الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة" نسب مشاهدة مرتفعة، وذلك بعد طرحه بساعات عبر صفحات الشركة المنتجة والمخرج رؤوف السيد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتوقع رؤوف السيد، نجاح نجم الكرة المصرية أحمد حسام ميدو، في تجربته السينمائية الأولى، حيث كتب عبر حسابه على “إنستجرام”: "العالمي مفاجأة فيلم الحريفة.. نجم السينما القادم"، ليرد عليه ميدو: "أجمد مخرج في مصر".

وعبَّر “رؤوف” عن سعادته بردود الفعل التي وصلته حتى الآن بعد طرح الإعلان الرسمي، متمنيا أن يكسب الفيلم ثقة الجمهور فور عرضه مطلع العام الجديد 2024 في السينمات.

وأشار إلى أنه يراهن على نجاح أحمد حسام ميدو في تجربته السينمائية الأولى، كما توقع أن ينال “كزبرة”، نفس النجاح، حيث يمتلك الثنائي موهبة تمثيلية سعى إلى اكتشافها.

ويخوض رؤوف السيد تجربته السينمائية الأولى، وذلك بعد عمله لسنوات كمخرج إعلانات ومنتج لعدد كبير من البرامج، حيث بدأ حياته المهنية كمساعد مخرج لعدد من المخرجين العالميين منهم مايكل بي في فيلم "ترانسفورمرز" والذي تم تصوير بعض من مشاهده في مصر، من إنتاج المخرج العالمي ستيفن سبيلبيرغ، وشارك في بطولته شيا لابوف وميجان فوكس، والمخرج دوج ليمان في فيلم "فاير جيم" بطولة شون بن وناعومي واتس ونوح إمريش.

و‎تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول “ماجد” لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية للانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون معا أن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

فيلم الحريفة

فيلم الحريفة من المقرر طرحه يوم 4 يناير في دور العرض المصرية، ويوم 11 يناير بالدول العربية، وهو من بطولة: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد، وشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وهو من إنتاج "تي فيجن" طارق الجنايني، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.