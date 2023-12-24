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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة السويس يوجه بالالتزام بتنفيذ خطة الأنشطة الطلابية للعام الحالي

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس بمكتبه رؤساء اتحادات الطلاب بكليات الجامعة بحضور د. عزالدين حسيني جاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. عرفه سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، د. هاني بهاء الدين منسق عام الأنشطة الطلابية.

في بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بالحضور متمنيًا للجميع دوام التقدم والرقي، ثم استعرض خطة الأنشطة الطلابية للعام الحالي والبرنامج الزمني المعد لها، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الأنشطة المدرجة بالخطة نظرًا لما تقدمه الانشطة الطلابية من خبرات ومهارات لها أهمية كبرى في بناء شخصية الطلاب.

ومن جانبه فقد تحدث د. عرفه سلامة مع الحضور عن دور الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية وأهمية الرياضة الجامعية في توفير خبرات احتكاك الطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية؛ الأمر الذي يوفر قدرا كبيرا من الخبرات على شتى المستويات سواء الرياضية أو الحياتية.

ومن جانبه فقد ركز "حنيجل" علي ضرورة عمل بطولات محلية في رحاب جامعة السويس واستضافة بطولات الكرة الشاطئية بالجامعة، في ظل اهتمام الدولة بالأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب في الجامعات وتوطيد العلاقات وتعزيز أوجه التعاون بين الجامعات ووزارة الشباب والرياضة؛ من اجل اكتشاف مواهب جامعية تساهم بقوة في المشاركة في البطولات وتحقيق انجازات لمصر.

كما ثمن "رئيس الجامعة" النشاط البارز والإنجازات المثمرة في السنوات الماضية ودور القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة من اجل الوصول الي المرتبة التي تليق بأبطال مصر.

استضافة آشر اكتشاف المواهب أشرف الاتحاد الرياضي للجامعات الاتحاد الرياضي الإتحاد الرياضى للجامعات المصرية الاتحادات الطلابية

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