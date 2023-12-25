شوبير يوضح حقيقة إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك خارج مصر| شاهد

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك خارج مصر.

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وقال شوبير عبر برنامجه مع شوبير المذاع على قناة أون تايم سبورتس:"النهاردة انتشر كلام إنه نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك سيقام خارج مصر في المملكة العربية السعودية في 13 مارس المقبل، واللى يقولك الخبر غير صحيح قوله لا، واللى يقولك الخبر صحيح قوله لا، وكل الأمر فى طور الدراسة وفي طور البحث حتى هذه اللحظة ولم يتم الاستقرار على اقامة اللقاء في الإمارات أو المملكة العربية السعودية، والمملكة العربية السعودية هى الأقرب لاستقبال هذا الحدث، ويمكن البعض غاضب من اقامة المباراة في السعودية، وانا شايف انه مفيش أى غضيب لذلك وإنه ذلك سيكون بحضور جماهيري سواء في الكويت او السعودية او الإمارات، وفيه السوبر الإسباني والإيطالي يقامان في السعودية، وكل شىء يحسمه المواقف التسويقية، وكرة القدم أصبحت كدا".

