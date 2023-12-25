فيتوريا يحسم الجدل ويرد على حقيقة العروض التي وصلته

كشف روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر عن حقيقة العروض التي وصلته خلال الفترة الماضية.

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وقال فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على أون تايم سبورتس 2:"لحسن الحظ أن عملي وعمل الجهاز الفنى واضح بشكل جيد ويعلمه الجميع ودائما حدث أن أشخاص سألوني في بعض الأوقات عن بعض الأمور دون أن اتطرق من أجل أن يكون هذا عرض رسمي أم لا، ولكن أنا أعلم جيد أن اسمي ارتبط ببعض البلدان وبعض المناطق وهذا شىء جيد وهنا لى علاقة جيدة جدا بكل الأشخاص الذين اتعامل معهم وأحس أن الأجواء جيدة جدا هنا، وأعلم بعض الجوانب التى لابد من تحسينها وتطوريها وأنا وبعض الجوانب الأخرى وجميعنا نبذل مجهود من أجل الإعطاء أكثر والتحسين بشكل طبيعي، ونحب أن نعمل بحرية وطبيعي أن تكون الأخطاء واردة وأنا هنا سعيد، وفي حالة عدم وجود مشاكل سأكون سعيد أكتر وأنا سعيد بالطبع هنا".

