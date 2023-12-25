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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجمات الفن يحتفلن بعيد الميلاد على السوشيال ميديا

نجمات الفن يحتفلن
نجمات الفن يحتفلن بعيد الميلاد

بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم احتفالات الكريسماس وطرح صور لهم أثناء هذه الاحتفالات، وعلى رأس هذه القائمة من النجوم الفنانة هيفاء وهبي والتى نشرت صورة لها أثناء احتفالها بالكريسماس وعلقت على الصورة قائلة: عيد ميلاد مجيد.
 

ونشرت أيضا الفنانة صورة لها أثناء احتفالات بعيد الميلاد وهو نفس الأمر الذى فعلته كارول سماحة وقامت بنشر صورة جديدة لها على حسابها الشخصي وعلقت قائلة: عيد ميلاد مجيد.

أما الفنانة نوال الزغبي قامت بنشر فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وهي تقوم بغناء Merry Christmas.
 

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا
 

أخر حفلات إليسا 

وأحيت مؤخرا اليسا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى فى مدينة الرياض.

وقدمت إليسا خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل.

وحققت الفنانة  إليسا، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، بكليبها الجديد بتمايل على الـ  Beat، بعد طرحه يوم 30 يونيو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

كليب بتمايل على الـ Beat لـ إليسا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، والكليب من إخراج انجي جمال. 

كانت المطربة إليسا، فوجئت بحذف أغنيتها الجديدة “العقد”، التي قامت مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

احتفالات عيد الميلاد هيفاء وهبي الكريسماس Merry Christmas إليسا

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