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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا تفتتح حفلها الغنائي في ميدل بيست بالرياض | فيديو

صدى البلد

بدأت الفنانة إليسا حفلها الغنائي منذ قليل ، ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وكشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن طرح تذاكر حفل إليسا بمهرجان ميدل بيست للموسيقى، من خلال الموقع الإلكتروني للمهرجان. 

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وحققت الفنانة إليسا، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، بكليبها الجديد بتمايل على الـ  Beat، بعد طرحه يوم 30 يونيو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

كليب بتمايل على الـ Beat لـ إليسا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، والكليب من إخراج انجي جمال. 

كانت المطربة إليسا، فوجئت بحذف أغنيتها الجديدة “العقد”، التي قامت مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وهي الأغنية الأولى التى تطرحها إليسا خلال هذا الصيف.

وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده .. عقدتني.. السلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه .. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه .. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها.

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