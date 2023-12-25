أقوى موبايل أوبو Oppo للفئة المتوسطة بسعر مناسب جدًا

كثيرًا ما يجد راغبي الشراء صعوبة عند اختيار هاتف ذكي يجمع بين المواصفات القوية والسعر المناسب، ويعد هاتف Oppo A76 من شركة أوبو الصينية واحدًا من هذه الهواتف حيث يضم إمكانات مميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم و بطارية ضخمة.

سعر هاتف أوبو Oppo A76

ويبدأ سعر Oppo A76 في السوق المصري من حوالي 8 آلاف و50 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

مواصفات هاتف أوبو Oppo A76

وجاء هاتف أوبو Oppo A76 بشاشة مقاومة للمياه والغبار عالية الدقة من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة + FHD ، ودقة 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة على جانب الشاشة.



ويقدم هاتف أوبو Oppo A76 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.



ويعمل هاتف أوبو Oppo A76 بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.1 وبسعة 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A76 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات ، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع تقنية GPS ، وبلوتوث Bluetooth 5.0، مع ألوان الأزرق والأسود.