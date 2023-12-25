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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. مفاجأة أسعار الذهب الغير متوقعة وانفعال تامر أمين على الهواء

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعة الماضية، عددا من الأخبار الھامة نرصد أبرزھا في التقرير التالي:

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المؤشرات تتنبأ بزيادة في الأسعار..شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن أسعاره

 

رسالة عاجلة من شعبة الذهب لـ المواطنين.. فيديو
كشف عمرو مغربي عضو شعبة الذهب، أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر.

وثائق سرية.. العدوان الثلاثي 1956 خطط لأبعد من السيطرة على قناة السويس

وعرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، تقرير نشرته بي بي سي عن وثائق بريطانية عن التخطيط العدواني بعد تاميم قناة السويس، من قبل بريطانيا، وذلك عام ١٩٥٦.

الأرصاد لـ المواطنين: توخوا الحذر خلال القيادة في الساعات الأولى من الصباح
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن هناك تقلبات جوية منذ 3 أيام أدت لأمطار على محافظة الإسكندرية، والبحيرة وكفر الشيخ بدرجات شدة متفاوتة.
 

أشتية: نتنياهو ليس ضد حل الدولتين فقط بل يعارض وجود السلطة الوطنية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن نتنياهو، الذي صار له 16 عاما في السلطة، ومن يومه الأول لا يؤمن بحل الدولتين، وكان أحد المعارضين لاتفاقية أوسلو، وهو يتفاخر بذلك، وهو رجل أيديولوجي وأبوه كان كذلك، واليوم الحكومة الإسرائيلية ليست ضد حل الدولتين فقط بل ضد وجود السلطة الوطنية الفلسطينية، ولن يستطيع، سنة التاريخ أن يندحر الاحتلال وتقوم الدولة.
 

ولادنا بتموت.. تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب احتفالات بالكريسماس
انفعل الإعلامي تامر أمين، على الهواء بسبب احتفالات البعض بالكريسماس، معقبا: "انتوا مع مين؟".
 

الصحة: تحسين الوضع الطبي وأحوال الأطباء أهم أهدافنا
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن تحسين الوضع الصحي وأحوال الأطباء من إحدى أهم الملفات التي اطلع بها وزير الصحة، حينما كلف بحقيبة وزارة الصحة.
 

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع الأسعار.. فيديو
قال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن هناك العديد من العوامل المؤثرة في أسعار الذهب، منها سعر الأوقية في البورصة العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، فضلا عن العرض والطلب في السوق المحلي.
 
 

عباس شراقي: نشاط الإنسان ساهم في زيادة معدلات درجة الحرارة
أكد الدكتور عباس شراقي استاذ البيولوجية بجامعة القاهرة، أن التغيرات المناخية تضرب القارة الإفريقية بقوة، مضيفا أن تعريف التغير المناخي أنه يحدث ارتفاع في درجات الحرارة لمدة ٣٠ سنة متصلة.
 

سمير فرج يكشف مفاجأة: إسبانيا وإسرائيل في مرمى الصواريخ الإيرانية
قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، ربنا يكون في عون الرئيس السيسي اللي شايل هموم البلد، وكل شوية بلوة لمصر، معلقا «والله ده مش نفاق ولا حاجة».
 

أقسم بالله هتحمي من كورونا بنسبة 90%.. نائب حميات إمبابة يوجه نصائح مهمة
وجه الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، عد نصائح مهمة للمواطنين لتجنب الإصابة بمتحور JN.1 لفيروس كورونا.

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