سمير فرج يكشف مفاجأة: إسبانيا وإسرائيل في مرمى الصواريخ الإيرانية

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، ربنا يكون في عون الرئيس السيسي اللي شايل هموم البلد، وكل شوية بلوة لمصر، معلقا «والله ده مش نفاق ولا حاجة».

وتابع سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إيران هددت بإغلاق البحر المتوسط وإغلاق مضيق جبل طارق وممرات أخرى.

وأكد سمير فرج، أن إيران هددت بإغلاق مضيق جبل طارق الذي يربط البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وعليه عدد من الموانئ مثل جبل طارق وطنجة وأضيق نقطة فيه 12 كيلو ويعد حلقة الاتصال بين قارتي أفريقيا وأوروبا.

واستطرد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن البحرية الإيرانية رقم 32 في العالم، بينما القوات البحرية المصرية تحل سادسا على مستوى العالم.

ولفت إلى أن إيران حققت طفرة كبيرة في منظومة الصواريخ خلال الفترة الماضية، حصلت عليها من كوريا الشمالية وقامت بتطويرها، ولذلك الغرب فرض عقوبات على طهران من بينها عدم تطوير الصواريخ.

وأردف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، أن الصواريخ الإيرانية قادرة على الوصول إلى إسرائيل وإسبانيا ومضيق جبل المندب.