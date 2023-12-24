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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة: تحسين الوضع الطبي وأحوال الأطباء أهم أهدافنا

المنظومة الصحية
المنظومة الصحية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن تحسين الوضع الصحي وأحوال الأطباء من إحدى أهم الملفات التي اطلع بها وزير الصحة، حينما كلف بحقيبة وزارة الصحة.


وأضاف"عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إحدى الشكاوى الكثيرة التي جاءت للوزير كانت خاصة الأطباء فيما يتعلق بالتراخيص وما يلاقيه شباب الأطباء من تعنت في مسألة الحصول على ترخيص العيادات أو المراكز الصحية.
 

واسترسل: وزير الصحة قرر تشكيل لجنة وكان من بين أعضائها الزملاء في نقابة الأطباء لتحسين وضع الأطباء، وتم إجراء العديد من المناقشات ما بين النقباء للتعامل مع قانون التراخيص.
 

وأشار إلى أن كل هذه الشكاوى قُدِّمَت كتابة، وبدأت الوزارة في التعامل معها، ووجدت جزءاً منها يمكن حله بقرارات وزارية، لكن هناك أجزاء لا يمكن حلها بقرارات وتحتاج إلى تعديل تشريعي.


ولفت إلى أن هناك مقترح لقانون خاص باستجابة لمشكلات العاملين في القطاع الصحي من خلال نقاباتهم لحل هذه المشكلات، والقانون يأخذ مجموعة من الصياغات يُكْتَب ثم ينتقل لوزارة العدل للنظر فيه.
 

الصحة وزارة الصحة أحوال الأطباء المراكز الصحية القطاع الصحي

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