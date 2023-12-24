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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التصدير لإفريقيا ودول الشرق الأوسط.. فاكسيرا: هدفنا توطين صناعة اللقاحات في مصر

شركة فاكسيرا
شركة فاكسيرا

قال شريف الفيل، العضو المنتدب التنفيذي لشركة "فاكسيرا"، إن "فاكسيرا" هي الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، وهي مملوكة بالكامل للدولة، وتحت قيادة وإشراف وزارة الصحة.

واسترسل "الفيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي،: وزير الصحة هو رئيس الجمعية العامة للشركة، مشيرا إلى أن الشركة لها دور كبير في التصدي للجائحات والأمراض.

وأضاف أن فاكسيرا من أكثر الشركات تصديًا لعملية تصنيع اللقاحات، وتوطين صناعة اللقاح في مصر، مؤكدا أن هناك التوجيهات السياسية التي نقلها وزير الصحة اليوم، تتضمن التسريع بعملية التوطين.

وأكمل: الشركة في أثناء جائحة كورونا تصدت بشكل قوي للغاية واستطاعت خلال 123 يوما تعبئة 45 مليون جرعة من المصل المضاد، وهذا إنجاز ساعد في تطعيم المواطنين والتصدي للجائحة.
 

وأشار إلى أن الشركة تبحث في أقرب فرصة لتقوم بعملية التوطين بحيث تُنْتَج اللقاحات الخاصة بمصر، التي تحقق الاكتفاء الذاتي للدولة والزيادات تُصَدَّر لإفريقيا أو دول الشرق الأوسط.
 

فاكسيرا شركة فاكسيرا وزارة الصحة جائحة كورونا كورونا

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