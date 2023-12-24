أقسم بالله هتحمي من كورونا بنسبة 90%.. نائب حميات إمبابة يوجه نصائح مهمة

وجه الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، عد نصائح مهمة للمواطنين لتجنب الإصابة بمتحور JN.1 لفيروس كورونا.

نصائح مهمة تحميك من كورونا

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"،: "يجب ممارسة ممارسة الرياضة بالبيت، وتنشيط الدورة الدموية، وشرب السوائل بكثرة، من 2 لـ 3 لترات مياه".

وشدد الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، على ضرورة تناول الفواكه والخضار، واختيار الأكل الصحي، معقبًا: "أقسم بالله لو الناس اتبعوا هذه النصائح؛ لن يصاب 90% منهم بكورونا".

وحذر الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، من إهمال بعض الحالات المصابة، قائلا: "إهمالها قد يؤدي إلى التهاب الغشاء الخارجي للمخ.

وأوضح الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة،: "نزلة البرد ممكن تتسبب في التهاب بالمخ"، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن المكرونة والعيش، والأكل "التيك أوي".