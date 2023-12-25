عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جدها ولا أبوها.. فتاة تحمل من والدها بالقناطر تروي مأساتها | فيديو

صدى البلد

روت فتاة في الثامنة عشر من عمرها، تدعى “ملك. س.ع.ال”، من القناطر الخيرية، لصدى البلد جريمة تقشعر لها الأبدان.

فلا يتصور عقل بشري ما حدث لها في عمر الخامسة عشر، عندما قام والدها بالتعدي عليها واغتصابها، وكان نتاج ذلك حملها بفتاة. 

وقالت ملك إن والدها منفصل عن والدتها، وعاشت طفولة مشردة أليمة من ضرب وتعديات والدها، وإهمال والدتها وتخليها عنها. 

وأشارت أنها ظلت حبيسة البيت مع والدها الذي رفض أن تخرج للعالم، خشية أن تحكي تفاصيل ما وقع بها من اعتداءات، ولكنها تسللت ذات يوم أثناء اصطحابه سيدة أخرى على البيت. 

وحكت لوالدتها عن ما وقع لها وكذبتها، وتخلت عنها، ولم تجد سوى سيدة حرصت على الوقوف بجانبها وتبنيها، وأفادت للنيابة بكل ما حدث لها من والدها.

ليعترف الأب بالنهاية باعتدائه جنسياً على ابنته ، ونسب الطفلة التي حملت بها،  ولكن بسبب عدم امتلاكها اثبات شخصية، لم تستطيع تسجيل الطفلة ووضعت في دار أيتام. 

وعلمت بعدها أن الدار أعطت الطفلة لأسرة وتم تبنيها، وتطالب المسئولين بارجاع ابنتها لحضنها، واستخراج أوراق رسمية لها.   

وبرغم كل ما حدث لها، ما زالت تحلم بعيشة آمنة تجمعها بابنتها لتعوضها عن حرمان الأهل الذي طالما شعرت به مع أب وأم لم يعرفا لذلك معنى. 

إثبات شخصية التعدي عليها القناطر الخيرية واغتصاب زنا المحارم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

حسام عاشور: رفضت الزمالك وبيراميدز احتراما لجماهير الأهلي

قبل احتفالات رأس السنة.. الصحة توجه تحذيراً هاما

البورصة تربح 15.8 مليار جنيه بمنتصف التعاملات.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز 24 ألف نقطة

قبل زيارة بلينكن.. الآلاف ينضمون إلى قافلة مهاجرين ضخمة عبر المكسيك

إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة

مصر بقائمة أعلى 10 دول تطبيقًا للذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة غذائية.. لا تتناول الفشار بهذه الطريقة

في عيد ميلادها… أسرار غير متوقعة وراء أناقة هنا شيحة

طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بـ فيديو صادم

أدعو الله أن يملأ قلبها حبا.. أصالة تثير الجدل باسم حفيدتها الأولى

فيديو

بسبب المخدرات.. تفاصيل القبض على رئيس نادي الوداد المغربي

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ