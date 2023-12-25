جدها ولا أبوها.. فتاة تحمل من والدها بالقناطر تروي مأساتها | فيديو

روت فتاة في الثامنة عشر من عمرها، تدعى “ملك. س.ع.ال”، من القناطر الخيرية، لصدى البلد جريمة تقشعر لها الأبدان.

فلا يتصور عقل بشري ما حدث لها في عمر الخامسة عشر، عندما قام والدها بالتعدي عليها واغتصابها، وكان نتاج ذلك حملها بفتاة.

وقالت ملك إن والدها منفصل عن والدتها، وعاشت طفولة مشردة أليمة من ضرب وتعديات والدها، وإهمال والدتها وتخليها عنها.

وأشارت أنها ظلت حبيسة البيت مع والدها الذي رفض أن تخرج للعالم، خشية أن تحكي تفاصيل ما وقع بها من اعتداءات، ولكنها تسللت ذات يوم أثناء اصطحابه سيدة أخرى على البيت.

وحكت لوالدتها عن ما وقع لها وكذبتها، وتخلت عنها، ولم تجد سوى سيدة حرصت على الوقوف بجانبها وتبنيها، وأفادت للنيابة بكل ما حدث لها من والدها.

ليعترف الأب بالنهاية باعتدائه جنسياً على ابنته ، ونسب الطفلة التي حملت بها، ولكن بسبب عدم امتلاكها اثبات شخصية، لم تستطيع تسجيل الطفلة ووضعت في دار أيتام.

وعلمت بعدها أن الدار أعطت الطفلة لأسرة وتم تبنيها، وتطالب المسئولين بارجاع ابنتها لحضنها، واستخراج أوراق رسمية لها.

وبرغم كل ما حدث لها، ما زالت تحلم بعيشة آمنة تجمعها بابنتها لتعوضها عن حرمان الأهل الذي طالما شعرت به مع أب وأم لم يعرفا لذلك معنى.