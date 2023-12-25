زفة بلدي وفرعوني لـ بابا نويل في شوارع الغردقة بمشاركة آلاف السياح

احتفل آلاف السياح بالكريسماس في شوارع الغردقة بالزي الفرعوني وزفة بلدي بالجمل والحصان عربة بابا نويل وسط فرحة السياح ورقصوا على أنغام المزمار البلدي في جو من البهجة والفرحة والسعادة بالاحتفالات.



وأشار عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن آلاف السياح خرجو الي شوارع منطقة مكادي جنوب مدينة الغردقة للإحتفال بالكريسماس لافتاً أن الإحتفالات شهدت زفة بلدي و فرعوني لبابا نويل بالجمل والحصان وارتدي السياح زي بابا-نويل رعدية فرعونية في جو احتفالي مبهج.



ومن جانبه كشف العميد محمد منصور الخبير الأمني بالبحر الأحمر بأن احتفالات الكريسماس بشوارع الغردقة هي نوع من انواع تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي أن آلاف السائحين من 15 جنسية أجنبية في شوارع الغردقة احتفالا بالكريسماس يعكس الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر وان مصر بلد الأمن والأمان وهي صورة مشرفة أمام العالم.

وأضاف أن الاحتفالات بالكريسماس تستمر حتى منتصف الليل وتشمل فقرات موسيقية واستعراضية متنوعة وبرامج ترفيهية و حفلة مسائية وشو روسي وبرازيلي فلكلور شعبي بخيمة الكريسماس الشهيرة والتي أعدت خصيصاً لهذه المناسبة