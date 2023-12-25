أغرب من الخيال.. أول محادثة مدتها 20 دقيقة مع حوت واسمه “توين”

في واقعة غير مسبوقة، نجح فريق بحثي في ​​إجراء محادثة مع حوت أحدب يُدعى توين، ويجري الفريق، المعروف باسم Whale-SETI، أبحاثًا حول أنظمة اتصالات الحيتان الأحدب ، بهدف تطوير مرشحات ذكاء للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض.

ووفقا لموقع “إيرث” حقق علماء من معهد SETI ، وجامعة كاليفورنيا ديفيس ، ومؤسسة ألاسكا ويل هذا الإنجاز المذهل في مجال الذكاء غير البشري.

كيفية إجراء محادثة مع الحوت

باستخدام نداء اتصال مسجل للحوت الأحدب تم تشغيله في البحر من خلال مكبر صوت تحت الماء، اندهش العلماء عندما اقترب توين ودار حول قاربهم، مستجيبًا بطريقة محادثة إلى إشارة التحية للحوت.

طوال التبادل الذي دام 20 دقيقة، قام الحوت توين باستمرار بمطابقة اختلافات الفاصل الزمني بين كل مكالمة تشغيل.

وتم نشر تفاصيل هذا اللقاء الاستثنائي في العدد الأخير من مجلة بير جي ، بعنوان “التشغيل الصوتي الحيوي التفاعلي كأداة لكشف واستكشاف الذكاء غير البشري”.

تشرح المؤلفة الرئيسية الدكتورة بريندا ماكووان من جامعة كاليفورنيا في ديفيس أهمية هذه المحادثة مع الحيتان قائلة: "نعتقد أن هذا هو أول تبادل تواصلي من نوعه بين البشر والحيتان الحدباء في "لغة" الحدباء".

كما يؤكد الدكتور فريد شارب من مؤسسة ألاسكا للحيتان على ذكاء الحيتان، مسلطًا الضوء على قدراتها على الاندماج في أنظمة اجتماعية معقدة، وإنشاء أدوات مثل الشباك المصنوعة من الفقاعات لصيد الأسماك، والتواصل على نطاق واسع من خلال الأغاني والمكالمات الاجتماعية.