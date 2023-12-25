هل حماس موافقة.. سفير إسرائيل لدى واشنطن: مصلحتنا التوصل لصفقة رهائن جديدة

كشف سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة الأمريكية مايكل هرتسوج، أن واشنطن تشارك تل أبيب هدفها المتمثل في هزيمة حركة حماس، مشيرًا إلى أنه في حين إسرائيل مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، فمن غير الواضح ما إذا كانت الحركة ستوافق على ذلك.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال هرتسوج “إن الحكومة الأمريكية تشترك في هدف القتال من أجل هزيمة حماس. لديهم أسئلة ومخاوف، لكنهم لا يحاولون وقف القتال، فقط التحقق من الخطوات التالية”.

وأضاف لإذاعة جيش الاحتلال “إنهم يعلمون أن جزءًا من النشاط هو محاولة التوصل إلى اتفاق. الأمريكيون على تواصل مع مصر وقطر، وهم في الصورة تمامًا".

واعترض هرتسوج عندما سُئل عما إذا كانت فترة العطلة ستؤخر أي صفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وأضاف: "الأمر لا يتأخر، حتى خلال العطلات، يتم إنجاز العمل"، مشيرًا "من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق، والسؤال هو ما إذا كان هناك استعداد من الجانب الآخر، ولست متأكدا من ذلك على الإطلاق”.