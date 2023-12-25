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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود الشفاف.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها برشاقتها| شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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فاجأت إلهام شاهين متابعيها على السوشيال ميديا برشاقتها اللافتة، حيث ظهرت مرتدية بلوزة باللون الأسود المصنوع من القماش الشفاف و نسقت معها بنطلون بنفس اللون.

انتعلت إلهام شاهين حذاء أسود مسطح، كما أكملت إطلالتها بحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على شعرها الكيرلي المنسدل، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

 

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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