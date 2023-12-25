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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية كفر الحمام ببنها

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تتظيم عن قافلة طبية مجانية بكفر الحمام التابع لمركز بنها، يومى الإثنين والثلاثاء الموافق 25 و26 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة.


وقالت مديرية الصحة بالقليوبية، أن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، وتحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.


واكد الدكتور حمودة الجزار استمرار تقديم الخدمات الطبية بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بالقليوبية، موضحا أن المبادرة تقدم الخدمة عن طريق فرق ثابتة ومتحركة فى جميع أنحاء المحافظة، فى إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن المصرى، مشيرا إلى أن المبادرة تشمل تقديم خدمات فحص السمعيات، وفحص الأم والجنين، وصحة المرأة، وفحص الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف عن الأمراض الوراثية، والكشف المبكر عن الأورام، وفحص الأنيميا والتقزم، والكشف عن فيروس سى، وفحص كبار السن.


وأشار الجزار إلى أن الخدمات بالمبادرة لا تقتصر على هذا بل تشمل أيضا خدمات تنظيم الأسرة، وعمل قوافل توعوية وتثقيف صحي للمنتفعات، بالإضافة للخدمات الوقائية والتى تتمثل فى عمل مسح ميدانى للأطفال للتأكد من تلقى الطعوم الروتينية، وأعمال صحة البيئة، وأخذ عينات ماء الشرب والمرور على شبكات معالجة المياه، وحمامات السباحة، وعمل حملات تفتيشية من قبل إدارة مراقبة الأغذية، إلى جانب عمل قوافل طبية مجانية للكشف على المواطنين فى كل التخصصات وتقديم الكشف والعلاج بالمجان، وعمل تقارير للعلاج على نفقة الدولة، وعمل تثقيف صحى للمترددين.

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