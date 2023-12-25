أسعار رينو أركانا 2024 الجديدة كليًا

كشفت شركة رينو عن إصداراها الجديد كلياً رينو أركانا موديل 2024 ،وتنتمي أركانا الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتحتوي أركانا الجديدة علي الكثير من المميزات والتكنولوجيات المتطورة وتقم بطول يصل الي 4.57 متر .
- محرك رينو أركانا موديل 2024 الجديدة :
تحتوي سيارة رينو أركانا موديل 2024 الجديدة علي محرك يعطي قوة تصل الي 160 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.8 ثانية .
- مواصفات رينو أركانا موديل 2024 الجديدة كليًا :
تمتلك سيارة رينو أركانا موديل 2024 الجديدة العديد من المميزات منها مصابيح أمامية LED ، وبها شعار رينو جديد على شبكة المبرد، وتصميم جديد للمئزر الأمامي، وتصميم رياضي لفتحات التهوية ، وبها عجلات مقاس 19 بوصة .
بالإضافة الي أن سيارة رينو أركانا موديل 2024 الجديدة كليًا تحتوي أيضا علي ملامح عصرية، ولمسات أنيقة على الكونسول الوسطي، وبها خط تجهيزات من Esprit Alpine ، وبها كسوه بالأبواب، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة للتحكم في نظام الملتيميديا.
- سعر رينو أركانا موديل 2024 الجديدة كليًا :
ستعرض سيارة رينو أركانا موديل 2024 الجديدة كليًا للبيع بسعر يصل الي 28.900 ألف يورو ، أي ما يعادل 983 ألف جنيه مصري تقريبًا.