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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار رينو أركانا 2024 الجديدة كليًا

سعر رينو أركانا موديل
سعر رينو أركانا موديل 2024 الجديدة كليًا

كشفت شركة رينو عن إصداراها الجديد كلياً رينو أركانا موديل 2024 ،وتنتمي أركانا الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتحتوي أركانا الجديدة علي الكثير من المميزات والتكنولوجيات المتطورة وتقم بطول يصل الي 4.57 متر .

سعر رينو أركانا موديل 2024 الجديدة كليًا 

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- محرك رينو أركانا موديل 2024 الجديدة :

سعر رينو أركانا موديل 2024 الجديدة كليًا 

تحتوي سيارة رينو أركانا موديل 2024 الجديدة علي محرك يعطي قوة تصل الي 160 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.8 ثانية .

- مواصفات رينو أركانا موديل 2024 الجديدة كليًا :

سعر رينو أركانا موديل 2024 الجديدة كليًا 

تمتلك سيارة رينو أركانا موديل 2024 الجديدة العديد من المميزات منها مصابيح أمامية LED ، وبها شعار رينو جديد على شبكة المبرد، وتصميم جديد للمئزر الأمامي، وتصميم رياضي لفتحات التهوية ، وبها عجلات مقاس 19 بوصة .

سعر رينو أركانا موديل 2024 الجديدة كليًا 

بالإضافة الي أن سيارة رينو أركانا موديل 2024 الجديدة كليًا تحتوي أيضا علي ملامح عصرية، ولمسات أنيقة على الكونسول الوسطي، وبها خط تجهيزات من Esprit Alpine ، وبها كسوه بالأبواب، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة للتحكم في نظام الملتيميديا.

- سعر رينو أركانا موديل 2024 الجديدة كليًا :

سعر رينو أركانا موديل 2024 الجديدة كليًا 

ستعرض سيارة رينو أركانا موديل 2024 الجديدة كليًا للبيع بسعر يصل الي  28.900 ألف يورو ، أي ما يعادل 983 ألف جنيه مصري تقريبًا.

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