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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان: البناء الأخضر يهدف لترشيد استهلاك الموارد وتحقيق الخصوصية للمواطنين

صدى البلد

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن دراسة تفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، وذلك بحضور ممثلين عن جميع الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.

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وأكد وزير الإسكان، أهمية مفهوم العمران والبناء الأخضر، وفوائده البيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، حيث يهدف لترشيد استهلاك الموارد، وتحقيق الخصوصية للمواطنين، والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة بالإنسان، والحفاظ عليها، مما يحقق جودة الحياة للمواطنين، ويعود عليهم بالنفع من خلال تقليل مصروفاتهم على استخدام الطاقة، وهو الأمر الذى ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي للدولة.


وأوضح الوزير، أن هناك العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعمل عليها الجهات المتعددة في الدولة، وتسير فى نفس الاتجاه الذى يحقق الهدف من العمران والبناء الأخضر، ويمكن الربط بين تلك المبادرات والبرامج، والبناء عليها لإعداد استراتيجية وطنية لتحسين وتفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

 

 

أستخدام الطاقة الاسكان والمرافق البناء الأخضر الدكتور عاصم الجزار الرئيس عبدالفتاح السيسي

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