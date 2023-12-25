استعدادات جامعة الأقصر لامتحانات الترم الأول

قال الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، إنه منذ بداية شهر ديسمبر كانت الجامعة مستعدة بالنسبة لإنهاء المقررات، ومعظمها قد أنتهت، بحيث أن يكون هناك فترة للطلاب.

وأضاف الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه منذ الأسبوع السابق بدأت بعض الإمتحانات بالكليات العملية، موضحا أن الاماكن جاهزة بالنسبة لدخول الإمتحانات فى الأسبوع الأول من يناير.

وتابع الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، أن وزارة التعليم العالي تقوم بعمل برنامج، بحيث لا يكون هناك إمتحانات من يوم 6 إلى 8 يناير.