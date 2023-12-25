وزير الإسكان يتابع تنفيذ 9 آلاف وحدة سكنية خضراء بمبادرة "سكن لكل المصريين"

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، موقف تنفيذ٩٠٠٠ وحدة سكنية بـ ٤٠٢ عمارة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بمشروع الإسكان الأخضر، وذلك استكمالاً لتنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة من الجيل الرابع.

وأوضح الوزير أن أهم ما يميز نموذج الإسكان الأخضر، هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثاث الكربونية، والتوفير فى استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التى توفر ٢٠٪؜ من استهلاك المواطن من الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها فى رى المسطحات الخضراء.

ونوه رئيس الجهاز عن أنه بدأ طرح تنفيذ تلك الوحدات فى الربع الأخير من عام ٢٠٢٢، وجارٍ استكمال باقى الطرح، وسيشارك فى التنفيذ أكثر من ٥٠ شركة مقاولات متخصصة فى هذا المجال، ويشرف على التنفيذ جهات إشراف معتمدة.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم تنفيذ مسارات خضراء مستدامة، ومسارات نقل مستدامة، وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقى، للاستفادة من ظلال الأشجار، وتم استخدام تربة موفرة فى استهلاك المياه، ومراعاة حركة سير ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم أيضا تنفيذ مسارات للدراجات بحوالى أكثر من ٥ كم طولى، بمختلف المناطق بالمشروع.

وتابع المهندس عمار مندور، فى زيارة للموقع، مع الشركات العاملة بالطرق بمشروع الإسكان الأخضر، كما وجه بضرورة توفير الخامات اللازمة للمشروع، مشددا على شركات الزراعة ضرورة إنهاء الأعمال الجارى تنفيذها، وفرش النجيلة، وغرس المزروعات، تحت إشراف المسئولين بجهاز المدينة.

وفي سياق متصل، قام المهندس عمار مندور، بالمرور على بعض الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة " إسكان - طرق - زراعة "، يرافقه مسئولو الجهاز.

ووجه باستكمال الأعمال بطريق 8، وطريق 121، ومتابعة الأعمال بدقة من قبل طاقم الإشراف بالجهاز بالجودة المطلوبة، واستكمال ممشى الدراجات بالمرحلة الخامسة، ودهانه باللون المطلوب طبقاً للمقايسة.

واستكمل رئيس الجهاز الجولة، بالمرور على بعض أعمال الزراعة، وتجهيز وفرش المزروعات بالمنطقة بين عمارات سهمود، والتى تم الانتهاء منها، وتجهيزها لبدء أعمال الزراعة بها.

وأكد مندور، أنه تم التنسيق مع هيئة الطرق والأنفاق، بشأن سرعة الانتهاء من رصف الطريق الرابط بين محطة القطار الكهربائى الخفيف، والطريق الرئيسى للمدينة، وإنارته، وجارٍ حالياً الانتهاء من رصف الطريق، وتنفيذ أعمال البلدورة والإنارة.

كما وجه رئيس الجهاز بضرورة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، وزراعة موقع ٥، وموقع ٦، حيث تم التنبيه على الإدارات المختصة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، وجارٍ حالياً الانتهاء من تنفيذ تنسيق الموقع، واستكمال أعمال الزراعة، وغرس الأشجار، وفرش النجيلة وشبكات الرى.

كما قام المهندس عمار مندور، بتكليف شركات النظافة لرفع المخلفات من جميع المشايات، والطرق، ومناطق انتظار السيارات للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وقال رئيس الجهاز، إنه تم توفير ٢٦٠ عداد مياه مسبق الدفع للمستلمين للوحدات السكنية لمنطقة الزهور ( حى الياسمين - حى القرنفل )، وجارٍ استكمال باقى الأحياء، وذلك في إطار تسليم الوحدات السكنية كاملة المرافق، وتسهيلاً على المواطنين أصحاب الوحدات السكنية لتمكينهم من الإقامة بالوحدات.

ووجه المهندس عمار مندور، بضرورة الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة، حيث قامت إدارة التنمية بالجهاز، بتنفيذ حملة لتفعيل منظومة المخالفات، حيث تم إزالة بعض المخالفات التى تم تركيبها مخالفة لإجراءات الجهاز ببعض الوحدات السكنية، وجارٍ عمل اللازم واستكمال الإجراءات.

وقام رئيس الجهاز بالمرور على بعض عمارات مشروع " سكن لكل المصريين " بالمدينة، حيث تفقد بعض العمارات التى تم الانتهاء من تنفيذها، وجارٍ حالياً تسليمها للحاجزين، حيث شدد على المرور على تلك العمارات، وتكليف الشركات العاملة بإنهاء أية ملاحظات بالوحدات السكنية.

وأكد " مندور" ضرورة الاهتمام بتسليم الوحدات لسكان المدينة بالجودة المطلوبة، وإنهاء أية ملاحظات قبل التسليم، مؤكداً على المسئولين بإدارة الزراعة بعمل الصيانة اللازمة للمسطحات الخضراء، والاهتمام برى المزروعات، واستبدال التالف منها.

وأشار المهندس عمار مندور إلى أنه يتم إعادة دهان مسارات الدراجات حول العمارات، حرصاً على الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالمدينة، والاهتمام بمنظومة النظافة حول العمارات، وحول المدارس، والأنشطة الخدمية بالمدينة.