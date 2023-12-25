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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير البترول: تزايد معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز بعد مد فترة تقسيط التكلفة

صدى البلد

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع عدد من قيادات قطاع البترول لاستعراض الموقف التنفيذى للمبادرة القومية للتوسع فى تحويل السيارات  للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.

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وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى تزايد معدلات تحويل السيارات وذلك بعد المبادرة التى تم إطلاقها فى أكتوبر الماضى لمد فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلاً من عام وكذلك التطور الكبير فى إجمالى مبيعات غاز السيارات ، وأشار الملا إلى أن إجراءات التيسير على المواطنين من خلال تقسيط تكلفة التمويل تعد بمثابة حافز لهم خاصة فى ظل الانتشار الواسع لمحطات تموين السيارات بالغاز فى جميع محافظات مصر ، كما تم خلال الاجتماع استعراض أحدث مستجدات رقمنة منظومة مراقبة نقل وتجارة وتداول غاز المركبات وتعميمها وخطط تكثيف عمليات تحويل السيارات ورفع معدلاتها حتى يونيو ٢٠٢٦ وتوفير المكونات والتمويل اللازمين لها.

وأشار الوزير إلى المكتسبات الإقتصادية والبيئية الناتجة عن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط لما تحققه من وفر كبير للمواطن والدولة مقارنة بتكلفة الوقود التقليدى علاوة على ما يتحقق من خفض كبير لانبعاثات حرق البنزين، وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة المعنية المشاركة فى المبادرة للإسراع بتحقيق مستهدفاتها.

حضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والمهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس خالد جمال الدين رئيس شركة كارجاس والمهندس محمد خضير نائب رئيس إيجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز.

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