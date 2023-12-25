رمضان 2024|نشوى مصطفى شقيقة خالد النبوى في "إمبراطورية ميم"

انضمت الفنانة نشوى مصطفى لأبطال مسلسل “إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوى والذى يخوض به الماراثون الرمضاني 2024.

وتجسد الفنانة نشوى مصطفى دور شقيقة الفنان خالد النبوى ضمن أحداث المسلسل.

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها بـ"فيسبوك": "تحويشة العشر سنين اللي فاتت متحمسة جداً لما كان يتعرض عليا دور مش حاساه كنت باعتذر وانا بتقطع بس كنت باقول حقى فى المرحلة دى واللي باقى من العمر إنى أستمتع وأنا باعمل فن وإيه متعة أكبر من إنى بإذن الله أكون واحدة من فريق عمل عظيم وراقى".

وأضافت: "نص عظيم للأستاذ إحسان عبد القدوس سيناريو وحوار دكتور محمد سليمان عبد المالك صاحب الأعمال المميزة، إخراج واعى جداً جداً وناجح فى كل أعماله باقتدار واسمه بانى ثقة بينه وبين جمهوره الأستاذ محمد سلامة، إنتاج لشركة أعمالها ترند شركة اروما وخاااااااااااااااااالد النبوى أقصد الخالد النبوى".

ويخوض النجم خالد النبوي، الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "إمبراطورية م" مع المخرج محمد سلامة، وهو التعاون الثاني لهما بعد مسلسل “راجعين يا هوا”.

مسلسل "إمبراطورية م" مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائى قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، ومن المقرر أن يبدأ محمد سلامة معاينة أماكن التصوير الايام المقبلة بعد الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالمسلسل، حيث يقوم على إشراف العمل مصطفى العوضى.

ويعد مسلسل "امبراطورية م" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كلا من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبد العزيز، دنيا عبد العزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.