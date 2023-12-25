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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مصر بقائمة أعلى 10 دول تطبيقًا للذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مصر تصل لقائمة أعلى
مصر تصل لقائمة أعلى 10 دول تطبيقًا للذكاء الاص

جاءت مصر في قائمة أفضل 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) في تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات العامة للمواطنين، وفقًا لتقرير مؤسسة إكسفورد إنسايتس لعام 2023.

يعتمد التقرير على ثلاث مستويات لتقييم تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من قبل الحكومات، وهي:

• تطبيق الحكومة للتكنولوجيا: يشمل هذا المستوى استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة المختلفة، مثل الخدمات الصحية والتعليمية والمالية.

• تطور البنية التحتية المعلوماتية: يشمل هذا المستوى توفر التكنولوجيا والبنية التحتية اللازمة لدعم تطبيق الذكاء الاصطناعي، مثل شبكة الإنترنت ومراكز البيانات.

• صلابة القطاع: يشمل هذا المستوى توفر المواهب والمهارات اللازمة لتطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر إن مصر قطعت شوطا كبيرا في تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فقد أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات والمشاريع في هذا المجال، مثل إطلاق منصة مصر الرقمية ومشروع التحول الرقمي الحكومي، كما تدعم الحكومة إنشاء وتطوير المهارات اللازمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال برامج التعليم والتدريب.

يمكن أن يسهم تبني الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مصر. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية والمالية، كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

يتوقع أن يستمر تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر في الارتفاع في السنوات القادمة، فمع استمرار الحكومة المصرية في دعم هذا المجال، من المرجح أن تصبح مصر من الدول الرائدة في تبني الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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