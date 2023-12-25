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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقل الإعلامية شيريهان أبو الحسن إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. صور

صدى البلد

تعرضت الإعلامية شيريهان أبو الحسن لوعكة صحية مفاجأة دخلت على آثرها المستشفى.

ونشرت شريهان أبو الحسن صورة من داخل المستشفى برفقة صديقاتها عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وتفاجأت الإعلامية شريهان أبو الحسن، خلال تقديم برنامج "راجل و2 ستات" المذاع على قناة أون إى، بـ نجلها أدهم خالد صلاح على الهواء، وقال لها "انتى أحلى حاجة حصلت لى يا ماما، بحبك أوي، وأرسل قبلة لها على الهواء بمناسبة عيد الأم".

وردت شريهان أبو الحسن، وهى فى حالة فرح شديد: "يا حياتى يا أدهم.. ربنا يخليك ويحميك".

ولفتت إلى أنها شاهدت هذا التيشيرت ملقى على السرير أمس، قائلة: "أكيد ده أتصور أمس".

ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يناقشها البرنامج، بواسطة متخصصين، وأيضا يكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

 

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ، ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.

الإعلامية شريهان أبو الحسن برنامج راجل و2 ستات شريهان أبو الحسن شيريهان أبو الحسن خالد صلاح

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