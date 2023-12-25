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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد.. الأربعاء المقبل

جانب من الندوة
جانب من الندوة

تنظم جامعة حلوان، يوم الأربعاء المقبل احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتقام الفعالية تحت عنوان المهرجان السنوي التوعوي بمكافحة الفساد 2023 ".

وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة حنان كمال مقرر اللجنة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.


وتتضمن فقرات  المهرجان  افتتاح المعرض الفني للكليات المتخصصة وغير المتخصصة، ندوة توعوية بعنوان علاج الفساد من منظور الأديان، يلقيها الشيخ الدكتور هاني شمس الدين حمودة مدير عام العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية، وأخرى بعنوان دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وتنفيذ الاستراتيجية ويلقيها  دكتور  علاء المصرى نائب مدير الأكاديمية  الوطنية لمكافحة الفساد للدراسات العليا، وسيتم تقديم عرض عن جهود الجامعة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة.

ويتم خلال الاحتفالية تكريم الفائزين بمسابقة أفضل ورقة سياسات في مكافحة الفساد والفائزين بالمسابقات الفنية والثقافية، بجانب عمل فقرات غنائية  وفنية،  وتوعوية وذلك في احتفالية تجمع بين أنشطة الكليات المختلفة وغيرها والتي تتفرد بها جامعة حلوان.

وأوضحت الدكتورة حنان كمال ، أن الهدف من الاحتفالية هو نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، خاصة بين طلاب الجامعة كونهم قادة المستقبل.

ومن المقرر أن تقام الاحتفالية يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمجمع الفنون والثقافة.

 

جامعة حلوان اليوم العالمي لمكافحة الفساد مكافحة الفساد

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